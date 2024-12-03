Ему удалили глаз. Умер экс-чемпион мира по боксу, чьими боями восхищались все

Умер Исраэль Васкес - выдающийся мексиканский боксер, бывший чемпион мира во втором легком весе. Ему было всего 46 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram -аккаунт президента WBC Маурисио Сулеймана.

"Спасибо тебе, Исраэль, за столько замечательных воспоминаний, которые ты подарил нам своими действиями на ринге, но самое главное - за его пределами. Ты теперь вечен. Покойся с миром. Все будет хорошо", - написал Сулейман, добавив к публикации фото с чемпионского поединка Васкеса.

Исраэль Васкес и Маурисио Сулейман (фото: instagram.com/wbcmoro)

Причина смерти Исраэля Васкеса

После одного из боев у Васкеса начались проблемы с правым глазом, которые привели к удалению глаза и установлению протеза.

В 2019 году ему диагностировали неизлечимую болезнь - системную склеродермию. Это аутоиммунное заболевание, поражающее соединительную ткань.

В 2024 году у спортсмена обнаружили рак, который, к сожалению, оказался роковым.

Чем запомнился Васкес

Васкес провел 49 поединков на профиринге, в 44 из них победил, 32 - нокаутом.

Он провел четыре поединка с соотечественником Рафаэлем Маркесом, в которых дважды победил и дважды проиграл. Второе и третье сражение тетралогии признаны "боями года" по версии The Ring.