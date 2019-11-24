Йоханнис переизбран президентом Румынии на второй срок

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов. Об этом сообщает Рlaytech.

Йоханнис выступал кандидатом от Национал-либеральной партии (НЛП).

Данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 Румынский институт оценок и стратегии (IRES). Лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.

Явка составила 49,84% зарегистрированных избирателей.

Напомним, в Румынии в воскресенье, 10 ноября, начались выборы президента страны. Новый премьер-министр страны Людовик Орбан выразил надежду, что в случае победы Йоханнис продолжит курс на борьбу с коррупцией.

В первом туре выборов президента Румынии одержал победу действующий президент страны. Йоханнис, который является представителем Национал-либеральной партии, набирает 39 % голосов в первом туре.

Таким образом он со значительным отрывом побеждает другую участницу предстоящего второго тура, бывшую премьера Румынии от социал-демократов Виорику Денчиле. Она, как свидетельствуют экзит-поллы, получила около 22,5 % голосов избирателей.