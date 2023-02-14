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Йоганнес Бьо здобув третє "золото" на ЧС-2023 з біатлону, Тищенко фінішував у топ-15

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Обергоф, Вівторок 14 лютого 2023 17:24
Йоганнес Бьо здобув третє "золото" на ЧС-2023 з біатлону, Тищенко фінішував у топ-15 Фото: Йоганнес Бьо йде до статусу абсолютного чемпіона планети (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Черговим тріумфом норвежця Йоганнеса Бьо завершилася індивідуальна гонка на чемпіонаті світу з біатлону в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Титулований скандинав виграв третю золоту нагороду в сольних виступах на планетарному форумі. На дистанції 20 кілометрів він фінішував першим із часом 49:57,5 хвилин.

Бьо-молодший припустився по одному промаху на другому та третьому вогневих рубежах. Як наслідок, проміжними лідерами стали його співвітчизник Легрейд і француз Фійон-Майє. Утім, висока швидкість і влучна стрільба в стійці дозволили Бьо вийти вперед із солідним гандикапом.

Зрештою, на фініші переможець "привіз" Легрейду понад 70 секунд відставання. Тим часом Фійон-Майє з промахом на останньому рубежі випав із призової трійки та фінішував четвертим. Натомість "бронза" дісталася шведу Самуельссону.

Найкращим серед українців став Артем Тищенко. Хоч на вогневих рубежах він відстрілявся влучно та в швидкості програв Бьо-молодшому понад 4 хвилини. Цього було достатньо лише для 12-го місця.

Чемпіонат світу, біатлонна індивідуальна гонка 20 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Стурла Гольм Легрейд (+1:10,7)
  3. Себастьян Самуельссон (+1:11,1)

...

12. Артем Тищенко (+4:02,5)

39. Богдан Цимбал (+6:36,4)

40. Денис Насико (+6:37,0)

42. Антон Дудченко (+6:48,3)

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