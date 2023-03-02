Йоганнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Чехії, три українці в топ-40

Титулований біатлоніст здобув сьому перемогу в спринтерських змаганнях у нинішньому сезоні. Скандинав пройшов 10-кілометрову дистанцію за 22:39,6 хвилини.

Бьо-молодший на двох вогневих рубежах не припустився жодного промаху та обійшов усіх конкурентів за швидкістю. Другим гонку завершив його старший брат Тар'єй. Він теж був влучним, але відстав від переможця на півхвилини. Замкнув трійку призерів ще один норвежець – Ветле Шостад Крістіансен із промахом у стійці.

Найкращим серед українців став Антон Дудченко. 26-річний біатлоніст закрив усі 10 мішеней. Та змагатися з лідерами лижним ходом не зміг і фінішував на 17-й сходинці. Також до гонки переслідування відібралися Дмитро Підручний, Артем Прима та Богдан Цимбал.

Найгірше виступив Денис Насико. Уродженець Сумщини двічі схибив на першому вогневому рубежі. Хоч під час другої стрільби він закрив усі мішені, але відіграти часові втрати вже не зумів. Як наслідок, лише 75-те місце на фініші.

Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

Йоганнес Бьо Тар'єй Бьо (+30,0) Ветле Шостад Крістіансен (+1:15,2)

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17. Антон Дудченко (+2:08,3)

32. Дмитро Підручний (+2:36,7)

35. Артем Прима (+2:40,6)

43. Богдан Цимбал (+2:50,1)

75. Денис Насико (+4:02,0)