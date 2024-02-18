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Йоганнес Бьо черговим "золотом" закрив біатлонний ЧС-2024

Нове Место, Неділя 18 лютого 2024 18:17
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Йоганнес Бьо черговим "золотом" закрив біатлонний ЧС-2024 Фото: Йоганнес Бьо здобув титул чемпіона світу (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо виграв масовий старт на світовій першості в чеському Нове Место.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Зірковий скандинав першим дістався фінішу в останній індивідуальній гонці на чемпіонаті світу. Дистанцію 15 кілометрів він подолав за 34:50,2 хвилини. Ця золота медаль стала для норвежця третьою на форумі.

Бьо-молодший великодушно закрутив інтригу на першому етапі, де припустився одного промаху. Та завдяки швидкій лижній ході він наздогнав четвірку лідерів перед другою стрільбою, де вже був точним. А після третьої відірвався від усіх конкурентів і не надав їм ані шансу на "золото".

Натомість срібну нагороду сенсаційно здобув латвієць Расторгуєвс. Він закрив усі 20 мішеней та фінішував другим зі солідною перевагою над Фійоном Майє. Французький біатлоніст був серед лідерів на старті, але постріл у "молоко" на третьому рубежі не дозволив замахнутися на більше.

Найкращим серед українців став Дудченко. Він припустився лише одного промаху та посів 20-те місце. Натомість Підручний схибив 4 рази та завершив змагання на 27-й сходинці.

Підсумки біатлонного мас-старту 15 км на ЧС-2024, чоловіки:

    1. Йоганнес Бьо
    2. Андрейс Расторгуєвс (+15,1)
    3. Кентен Фійон Майє (+33,0)

    ...

    20. Антон Дудченко (+2:07,3)

    27. Дмитро Підручний (+3:48,3)

    До слова, раніше Брезаз-Буше виграла жіночий мас-старт на чемпіонаті світу-2024.

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