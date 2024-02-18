Йоханнес Бе очередным "золотом" закрыл биатлонный ЧМ-2024
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл массовый старт на мировом первенстве в чешском Нове Место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Звездный скандинав первым достался финишу в последней индивидуальной гонке на чемпионате мира. Дистанцию в 15 километров он преодолел за 34:50,2 минуты. Эта золотая медаль стала для норвежца третьей на форуме.
Бе-младший великодушно закрутил интригу на первом этапе, где допустил один промах. Но благодаря быстрому лыжному ходу он догнал четверку лидеров перед второй стрельбой, где уже был точным. А после третьей оторвался от всех конкурентов и не предоставил им ни шанса на "золото".
А серебряную награду сенсационно получил латвиец Расторгуевс. Он закрыл все 20 мишеней и финишировал вторым с солидным преимуществом над Фийоном Майе. Французский биатлонист был среди лидеров на старте, но выстрел в "молоко" на третьем рубеже не позволил замахнуться на большее.
Лучшим среди украинцев стал Дудченко. Он допустил лишь один промах и занял 20-е место. В свою очередь Пидручный промахнулся 4 раза и завершил соревнования на 27-й строчке.
Итоги биатлонного масс-старта 15 км на ЧМ-2024, мужчины:
- Йоханнес Бе
- Андрейс Расторгуевс (+15,1)
- Кентен Фийон Майе (+33,0)
...
20. Антон Дудченко (+2:07,3)
27. Дмитрий Пидручный (+3:48,3)
К слову, ранее Брезаз-Буше выиграла женский масс-старт на чемпионате мира-2024.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.