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Йоханнес Бе очередным "золотом" закрыл биатлонный ЧМ-2024

Нове Место, Воскресенье 18 февраля 2024 18:17
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Йоханнес Бе очередным "золотом" закрыл биатлонный ЧМ-2024 Фото: Йоханнес Бе получил титул чемпиона мира (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл массовый старт на мировом первенстве в чешском Нове Место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Звездный скандинав первым достался финишу в последней индивидуальной гонке на чемпионате мира. Дистанцию в 15 километров он преодолел за 34:50,2 минуты. Эта золотая медаль стала для норвежца третьей на форуме.

Бе-младший великодушно закрутил интригу на первом этапе, где допустил один промах. Но благодаря быстрому лыжному ходу он догнал четверку лидеров перед второй стрельбой, где уже был точным. А после третьей оторвался от всех конкурентов и не предоставил им ни шанса на "золото".

А серебряную награду сенсационно получил латвиец Расторгуевс. Он закрыл все 20 мишеней и финишировал вторым с солидным преимуществом над Фийоном Майе. Французский биатлонист был среди лидеров на старте, но выстрел в "молоко" на третьем рубеже не позволил замахнуться на большее.

Лучшим среди украинцев стал Дудченко. Он допустил лишь один промах и занял 20-е место. В свою очередь Пидручный промахнулся 4 раза и завершил соревнования на 27-й строчке.

Итоги биатлонного масс-старта 15 км на ЧМ-2024, мужчины:

    1. Йоханнес Бе
    2. Андрейс Расторгуевс (+15,1)
    3. Кентен Фийон Майе (+33,0)

    ...

    20. Антон Дудченко (+2:07,3)

    27. Дмитрий Пидручный (+3:48,3)

    К слову, ранее Брезаз-Буше выиграла женский масс-старт на чемпионате мира-2024.

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