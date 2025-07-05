ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Їжа, яку ніколи не зможуть спробувати на Землі: на МКС з'явиться меню від зірки Мішлен

Субота 05 липня 2025 19:00
UA EN RU
Їжа, яку ніколи не зможуть спробувати на Землі: на МКС з'явиться меню від зірки Мішлен Астронавти МКС отримають меню від шеф-кухаря з зіркою Мішлен (фото: esa.int)
Автор: Анна Шиканова

У 2026 році космонавти на МКС вперше зможуть скуштувати справжню високу кухню. І не просто вишукані страви - а страви, створені шеф-кухарем із найбільшою кількістю зірок Мішлен у світі. Іронія в тому, що на Землі їх спробувати не вийде.

Що відомо про неймовірне космічне меню для МКС і коли воно з'явиться, розповідає РБК-Україна з посиланням на IFL Science.

Хто і що готує

Французька шеф-кухарка Анн-Софі Пік - перша жінка у світі, яка має 10 зірок Мішлен. Саме вона розробляє нове меню для Міжнародної космічної станції.

Її страви візьме на орбіту європейська астронавтка Софі Аденот. Це не буденна їжа для підтримки енергії, а окрема гастрономічна місія - із глибоким сенсом. Як кажуть самі учасниці проєкту:

"Культура, політика, наука, мистецтво - все це пов'язане з їжею. І космос не виняток"

Що буде у космічному меню

Закуски:

  • Крем із фуа-грою на підсмаженому бріоші із зацукрованим лимоном
  • Біск із лобстера з крабом та кмином
  • Велюте з пастернаку з каррі та копченою пікшею
  • Цибулевий суп із рожевим перцем і крутонами

Основні страви:

  • Тушкована яловичина з чорним часником і копченою ваніллю
  • Птиця з перцем воатсіперіфері, бобами тонка та полентою з сиром комте

Десерти:

  • Рисовий пудинг з кокосом та копченою ваніллю
  • Шоколадний крем з фундуком і кавою

Як це взагалі можливо

  • Їжа в космосі має жорсткі вимоги:
  • без крихт
  • з тривалим терміном зберігання
  • максимально легка
  • стерильна

Для цього меню Анн-Софі Пік працює з кейтеринговою компанією Servair, яка спеціалізується на їжі для авіації. Розробляють новий спосіб - стерилізація в м’яких герметичних пакетах.

Шеф пояснює: "Нам потрібно зберегти смак і текстуру, не маючи кухні. Це нова межа гастрономії"

Навіщо це астронавтам

Це не розкіш. Це бонусна їжа, яка займає до 10% раціону. Її мета - підтримати моральний стан екіпажу, створити атмосферу єднання та поділитися культурою.

Французькі астронавти вже раніше брали із собою страви від шеф-кухарів із зірками Мішлен. Тепер - новий рівень.

"Спільна трапеза - це спосіб сказати: ось частинка мого дому, моєї культури. І це надзвичайно цінно у космосі," - пояснює Аденот.

Що ще їдять на МКС

Так, вони їдять піцу, можуть спекти печиво, п’ють еспресо зі спеціальної чашки

Фрукти й овочі - лише на початку місії

Смаженого - поки нема, але тестують

Морозиво для космосу - міф, такого не було

Перший помідор, вирощений у космосі, ніхто не з’їв - його просто загубили

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
МКС Ресторани
Новини
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників