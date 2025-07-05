Їжа, яку ніколи не зможуть спробувати на Землі: на МКС з'явиться меню від зірки Мішлен

У 2026 році космонавти на МКС вперше зможуть скуштувати справжню високу кухню. І не просто вишукані страви - а страви, створені шеф-кухарем із найбільшою кількістю зірок Мішлен у світі. Іронія в тому, що на Землі їх спробувати не вийде.

Що відомо про неймовірне космічне меню для МКС і коли воно з'явиться, розповідає РБК-Україна з посиланням на IFL Science.

Хто і що готує

Французька шеф-кухарка Анн-Софі Пік - перша жінка у світі, яка має 10 зірок Мішлен. Саме вона розробляє нове меню для Міжнародної космічної станції.

Її страви візьме на орбіту європейська астронавтка Софі Аденот. Це не буденна їжа для підтримки енергії, а окрема гастрономічна місія - із глибоким сенсом. Як кажуть самі учасниці проєкту:

"Культура, політика, наука, мистецтво - все це пов'язане з їжею. І космос не виняток"

Що буде у космічному меню

Закуски:

Крем із фуа-грою на підсмаженому бріоші із зацукрованим лимоном

Біск із лобстера з крабом та кмином

Велюте з пастернаку з каррі та копченою пікшею

Цибулевий суп із рожевим перцем і крутонами

Основні страви:

Тушкована яловичина з чорним часником і копченою ваніллю

Птиця з перцем воатсіперіфері, бобами тонка та полентою з сиром комте

Десерти:

Рисовий пудинг з кокосом та копченою ваніллю

Шоколадний крем з фундуком і кавою

Як це взагалі можливо

Їжа в космосі має жорсткі вимоги:

без крихт

з тривалим терміном зберігання

максимально легка

стерильна

Для цього меню Анн-Софі Пік працює з кейтеринговою компанією Servair, яка спеціалізується на їжі для авіації. Розробляють новий спосіб - стерилізація в м’яких герметичних пакетах.

Шеф пояснює: "Нам потрібно зберегти смак і текстуру, не маючи кухні. Це нова межа гастрономії"

Навіщо це астронавтам

Це не розкіш. Це бонусна їжа, яка займає до 10% раціону. Її мета - підтримати моральний стан екіпажу, створити атмосферу єднання та поділитися культурою.

Французькі астронавти вже раніше брали із собою страви від шеф-кухарів із зірками Мішлен. Тепер - новий рівень.

"Спільна трапеза - це спосіб сказати: ось частинка мого дому, моєї культури. І це надзвичайно цінно у космосі," - пояснює Аденот.

Що ще їдять на МКС

Так, вони їдять піцу, можуть спекти печиво, п’ють еспресо зі спеціальної чашки

Фрукти й овочі - лише на початку місії

Смаженого - поки нема, але тестують

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