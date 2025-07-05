Їжа, яку ніколи не зможуть спробувати на Землі: на МКС з'явиться меню від зірки Мішлен
У 2026 році космонавти на МКС вперше зможуть скуштувати справжню високу кухню. І не просто вишукані страви - а страви, створені шеф-кухарем із найбільшою кількістю зірок Мішлен у світі. Іронія в тому, що на Землі їх спробувати не вийде.
Що відомо про неймовірне космічне меню для МКС і коли воно з'явиться, розповідає РБК-Україна з посиланням на IFL Science.
Хто і що готує
Французька шеф-кухарка Анн-Софі Пік - перша жінка у світі, яка має 10 зірок Мішлен. Саме вона розробляє нове меню для Міжнародної космічної станції.
Її страви візьме на орбіту європейська астронавтка Софі Аденот. Це не буденна їжа для підтримки енергії, а окрема гастрономічна місія - із глибоким сенсом. Як кажуть самі учасниці проєкту:
"Культура, політика, наука, мистецтво - все це пов'язане з їжею. І космос не виняток"
Що буде у космічному меню
Закуски:
- Крем із фуа-грою на підсмаженому бріоші із зацукрованим лимоном
- Біск із лобстера з крабом та кмином
- Велюте з пастернаку з каррі та копченою пікшею
- Цибулевий суп із рожевим перцем і крутонами
Основні страви:
- Тушкована яловичина з чорним часником і копченою ваніллю
- Птиця з перцем воатсіперіфері, бобами тонка та полентою з сиром комте
Десерти:
- Рисовий пудинг з кокосом та копченою ваніллю
- Шоколадний крем з фундуком і кавою
Як це взагалі можливо
- Їжа в космосі має жорсткі вимоги:
- без крихт
- з тривалим терміном зберігання
- максимально легка
- стерильна
Для цього меню Анн-Софі Пік працює з кейтеринговою компанією Servair, яка спеціалізується на їжі для авіації. Розробляють новий спосіб - стерилізація в м’яких герметичних пакетах.
Шеф пояснює: "Нам потрібно зберегти смак і текстуру, не маючи кухні. Це нова межа гастрономії"
Навіщо це астронавтам
Це не розкіш. Це бонусна їжа, яка займає до 10% раціону. Її мета - підтримати моральний стан екіпажу, створити атмосферу єднання та поділитися культурою.
Французькі астронавти вже раніше брали із собою страви від шеф-кухарів із зірками Мішлен. Тепер - новий рівень.
"Спільна трапеза - це спосіб сказати: ось частинка мого дому, моєї культури. І це надзвичайно цінно у космосі," - пояснює Аденот.
Що ще їдять на МКС
Так, вони їдять піцу, можуть спекти печиво, п’ють еспресо зі спеціальної чашки
Фрукти й овочі - лише на початку місії
Смаженого - поки нема, але тестують
Морозиво для космосу - міф, такого не було
Перший помідор, вирощений у космосі, ніхто не з’їв - його просто загубили