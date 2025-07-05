ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еда, которую никогда не смогут попробовать на Земле: на МКС появится меню от звезды Мишлен

Суббота 05 июля 2025 19:00
UA EN RU
Еда, которую никогда не смогут попробовать на Земле: на МКС появится меню от звезды Мишлен Астронавты МКС получат меню от шеф-повара со звездой Мишлен (фото: esa.int)
Автор: Анна Шиканова

В 2026 году космонавты на МКС впервые смогут попробовать настоящую высокую кухню. И не просто изысканные блюда - а блюда, созданные шеф-поваром с наибольшим количеством звезд Мишлен в мире. Ирония в том, что на Земле их попробовать не получится.

Что известно о невероятном космическом меню для МКС и когда оно появится, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IFL Science.

Кто и что готовит

Французский шеф-повар Анн-Софи Пик - первая женщина в мире, которая имеет 10 звезд Мишлен. Именно она разрабатывает новое меню для Международной космической станции.

Ее блюда возьмет на орбиту европейская астронавтка Софи Аденот. Это не обычная еда для поддержания энергии, а отдельная гастрономическая миссия - с глубоким смыслом. Как говорят сами участницы проекта:

"Культура, политика, наука, искусство - все это связано с едой. И космос не исключение"

Что будет в космическом меню

Закуски:

  • Крем с фуа-грой на поджаренном бриоши с засахаренным лимоном
  • Биск из лобстера с крабом и тмином
  • Велюте из пастернака с карри и копченой пикшей
  • Луковый суп с розовым перцем и крутонами и луковым супом

Основные блюда:

  • Тушеная говядина с черным чесноком и копченой ванилью
  • Птица с перцем воатсиперифери, бобами тонкая и полентой с сыром комте

Десерты:

  • Рисовый пудинг с кокосом и копченой ванилью
  • Шоколадный крем с фундуком и кофе

Как это вообще возможно

  • Еда в космосе имеет жесткие требования:
  • без крошек
  • с длительным сроком хранения
  • максимально легкая
  • стерильная

Для этого меню Анн-Софи Пик работает с кейтеринговой компанией Servair, которая специализируется на еде для авиации. Разрабатывают новый способ - стерилизация в мягких герметичных пакетах.

Шеф объясняет: "Нам нужно сохранить вкус и текстуру, не имея кухни. Это новый предел гастрономии"

Зачем это астронавтам

Это не роскошь. Это бонусная еда, которая занимает до 10% рациона. Ее цель - поддержать моральное состояние экипажа, создать атмосферу единения и поделиться культурой.

Французские астронавты уже раньше брали с собой блюда от шеф-поваров со звездами Мишлен. Теперь - новый уровень.

"Совместная трапеза - это способ сказать: вот частичка моего дома, моей культуры. И это чрезвычайно ценно в космосе", - объясняет Аденот.

Что еще едят на МКС

Да, они едят пиццу, могут испечь печенье, пьют эспрессо из специальной чашки

Фрукты и овощи - только в начале миссии

Жареного - пока нет, но тестируют

Мороженое для космоса - миф, такого не было

Первый помидор, выращенный в космосе, никто не съел - его просто потеряли

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Рестораны
Новости
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников