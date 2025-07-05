Еда, которую никогда не смогут попробовать на Земле: на МКС появится меню от звезды Мишлен
В 2026 году космонавты на МКС впервые смогут попробовать настоящую высокую кухню. И не просто изысканные блюда - а блюда, созданные шеф-поваром с наибольшим количеством звезд Мишлен в мире. Ирония в том, что на Земле их попробовать не получится.
Что известно о невероятном космическом меню для МКС и когда оно появится, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IFL Science.
Кто и что готовит
Французский шеф-повар Анн-Софи Пик - первая женщина в мире, которая имеет 10 звезд Мишлен. Именно она разрабатывает новое меню для Международной космической станции.
Ее блюда возьмет на орбиту европейская астронавтка Софи Аденот. Это не обычная еда для поддержания энергии, а отдельная гастрономическая миссия - с глубоким смыслом. Как говорят сами участницы проекта:
"Культура, политика, наука, искусство - все это связано с едой. И космос не исключение"
Что будет в космическом меню
Закуски:
- Крем с фуа-грой на поджаренном бриоши с засахаренным лимоном
- Биск из лобстера с крабом и тмином
- Велюте из пастернака с карри и копченой пикшей
- Луковый суп с розовым перцем и крутонами и луковым супом
Основные блюда:
- Тушеная говядина с черным чесноком и копченой ванилью
- Птица с перцем воатсиперифери, бобами тонкая и полентой с сыром комте
Десерты:
- Рисовый пудинг с кокосом и копченой ванилью
- Шоколадный крем с фундуком и кофе
Как это вообще возможно
- Еда в космосе имеет жесткие требования:
- без крошек
- с длительным сроком хранения
- максимально легкая
- стерильная
Для этого меню Анн-Софи Пик работает с кейтеринговой компанией Servair, которая специализируется на еде для авиации. Разрабатывают новый способ - стерилизация в мягких герметичных пакетах.
Шеф объясняет: "Нам нужно сохранить вкус и текстуру, не имея кухни. Это новый предел гастрономии"
Зачем это астронавтам
Это не роскошь. Это бонусная еда, которая занимает до 10% рациона. Ее цель - поддержать моральное состояние экипажа, создать атмосферу единения и поделиться культурой.
Французские астронавты уже раньше брали с собой блюда от шеф-поваров со звездами Мишлен. Теперь - новый уровень.
"Совместная трапеза - это способ сказать: вот частичка моего дома, моей культуры. И это чрезвычайно ценно в космосе", - объясняет Аденот.
Что еще едят на МКС
Да, они едят пиццу, могут испечь печенье, пьют эспрессо из специальной чашки
Фрукты и овощи - только в начале миссии
Жареного - пока нет, но тестируют
Мороженое для космоса - миф, такого не было
Первый помидор, выращенный в космосе, никто не съел - его просто потеряли