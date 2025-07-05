Еда, которую никогда не смогут попробовать на Земле: на МКС появится меню от звезды Мишлен

В 2026 году космонавты на МКС впервые смогут попробовать настоящую высокую кухню. И не просто изысканные блюда - а блюда, созданные шеф-поваром с наибольшим количеством звезд Мишлен в мире. Ирония в том, что на Земле их попробовать не получится.

Что известно о невероятном космическом меню для МКС и когда оно появится, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на IFL Science.

Кто и что готовит

Французский шеф-повар Анн-Софи Пик - первая женщина в мире, которая имеет 10 звезд Мишлен. Именно она разрабатывает новое меню для Международной космической станции.

Ее блюда возьмет на орбиту европейская астронавтка Софи Аденот. Это не обычная еда для поддержания энергии, а отдельная гастрономическая миссия - с глубоким смыслом. Как говорят сами участницы проекта:

"Культура, политика, наука, искусство - все это связано с едой. И космос не исключение"

Что будет в космическом меню

Закуски:

Крем с фуа-грой на поджаренном бриоши с засахаренным лимоном

Биск из лобстера с крабом и тмином

Велюте из пастернака с карри и копченой пикшей

Луковый суп с розовым перцем и крутонами и луковым супом

Основные блюда:

Тушеная говядина с черным чесноком и копченой ванилью

Птица с перцем воатсиперифери, бобами тонкая и полентой с сыром комте

Десерты:

Рисовый пудинг с кокосом и копченой ванилью

Шоколадный крем с фундуком и кофе

Как это вообще возможно

Еда в космосе имеет жесткие требования:

без крошек

с длительным сроком хранения

максимально легкая

стерильная

Для этого меню Анн-Софи Пик работает с кейтеринговой компанией Servair, которая специализируется на еде для авиации. Разрабатывают новый способ - стерилизация в мягких герметичных пакетах.

Шеф объясняет: "Нам нужно сохранить вкус и текстуру, не имея кухни. Это новый предел гастрономии"

Зачем это астронавтам

Это не роскошь. Это бонусная еда, которая занимает до 10% рациона. Ее цель - поддержать моральное состояние экипажа, создать атмосферу единения и поделиться культурой.

Французские астронавты уже раньше брали с собой блюда от шеф-поваров со звездами Мишлен. Теперь - новый уровень.

"Совместная трапеза - это способ сказать: вот частичка моего дома, моей культуры. И это чрезвычайно ценно в космосе", - объясняет Аденот.

Что еще едят на МКС

Да, они едят пиццу, могут испечь печенье, пьют эспрессо из специальной чашки

Фрукты и овощи - только в начале миссии

Жареного - пока нет, но тестируют

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