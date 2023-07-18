Їли в одному закладі. У Києві зафіксовано спалах кишкової інфекції

Спеціалісти отримали повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію у жителів деяких районів Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

За даними відомства, в період 17 та 18 липня надійшли повідомлення про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію в 10 мешканців Оболонського, Дніпровського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці.

Попередньо, можливою причиною хвороби могло стати вживання громадянами 15-17 липня неякісної готової продукції у закладі громадського харчування Подільського району.

Станом на зараз хворі перебувають на лікуванні в медичних закладах столиці. Лікарями та фахівцями Центру проводяться необхідні бактеріологічні обстеження на кишкову групу інфекцій.

Нагадаємо, у червні у лікарні Львова потрапили 11 людей з попередніми діагнозами "гостра кишкова інфекція" та "бактеріальна кишкова інфекція". Частина людей в різний час харчувалась в одному кафе, а інша частина - вживала їжу під час банкету в одному з львівських ресторанів.

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