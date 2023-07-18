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Ели в одном заведении. В Киеве зафиксирована вспышка кишечной инфекции

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Вторник 18 июля 2023 19:05
Ели в одном заведении. В Киеве зафиксирована вспышка кишечной инфекции Фото: в Киеве зафиксировали вспышку кишечной инфекции (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Специалисты получили сообщение о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у жителей некоторых районов Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Киевского городского центра по контролю и профилактике болезней.

По данным ведомства, в период 17 и 18 июля поступили сообщения о случаях заболевания острой кишечной инфекцией у 10 жителей Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

Предварительно возможной причиной болезни могло стать употребление гражданами 15-17 июля некачественной готовой продукции в общепите Подольского района.

На сегодняшний день больные находятся на лечении в медицинских учреждениях столицы. Врачами и специалистами Центра проводятся необходимые бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.

Напомним, в июне в больницы Львова попали 11 человек с предварительными диагнозами "острая кишечная инфекция" и "бактериальная кишечная инфекция". Часть людей в разное время питалась в одном кафе, а другая часть – употребляла еду во время банкета в одном из львовских ресторанов.

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