Їхав у відпустку - зупинили через мобілізацію: що робити, коли підійшли поліція та ТЦК
В Україні дедалі більше чоловіків стикаються з ситуацією, коли перевірки військово-облікових документів застають їх у дорозі - під час відрядження, відпустки чи звичайної поїздки.
Адвокат АО Leshchenko & Partners Данило Трясов у коментарі для РБК-Україна розповів, що робити, якщо вас зупинили поліцейські разом із працівниками ТЦК та як захистити свої права.
Якщо зупинили на дорозі: перше - не панікувати
Адвокат радить завжди бути готовим до такої ситуації. Ідеально - мати заздалегідь укладений договір із адвокатом про надання правової допомоги та чіткий алгоритм дій на випадок зупинки.
"Не панікуйте. Це найголовніше. Якщо ви маєте домовленість з адвокатом, телефонуйте йому одразу", - наголошує Трясов.
Що мають право перевіряти поліцейські
Поліція діє на підставі частини 2 статті 32 Закону "Про Національну поліцію". У період воєнного стану поліцейський може вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред’явити військово-облікові документи разом із документом, що посвідчує особу.
Однак часто трапляється інше: поліцейський зупиняє авто, а далі підходять представники ТЦК і починають вимагати документи. Трясов зазначає, що такі дії - незаконні.
"Співробітники ТЦК не мають самостійного права перевіряти документи. Це може відбуватись лише в присутності поліцейського, який має законне право на перевірку", - зазначає юрист.
Також вимагайте, щоб усі дії поліції та ТЦК фіксувалися на боді-камери. Це дозволить надалі оскаржити неправомірні дії.
Що робити, якщо кажуть, що ви в розшуку
Нерідко ТЦК заявляє, що ви в розшуку, тому вони вас затримають. Адвокат наголошує, що це - маніпуляція. Про це свідчать кілька пунктів:
- поняття "розшук" є лише в Кримінальному процесуальному кодексі (ст. 281 КПК);
- особа в розшуку - це підозрюваний, який не з’являється до слідчого;
- ТЦК не має законного права оголошувати людину в розшук;
- те саме стосується і "електронного кабінету Резерв+" - він не закріплений законодавчо.
У такій ситуації ви можете:
- вимагайте надати ухвалу суду про оголошення вас у розшук;
- запитайте, в рамках якого кримінального провадження ви в розшуку та який маєте процесуальний статус;
- якщо відповіді немає - наголосіть, що поліція порушує ваші конституційні права.
Що робити, якщо вас затримують
У разі силового затримання без складання протоколу:
- телефонуйте адвокату;
- заявляйте усне клопотання про правову допомогу;
- дзвоніть на 102 - викликайте слідчо-оперативну групу;
- повідомте, що телефонуєте в ДБР для подання заяви про перевищення повноважень;
- також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
Протокол - ключовий момент
Поліція не має права доставляти вас до ТЦК без складання протоколу про адміністративне затримання.
"Лише після складання такого протоколу поліція може передати вас ТЦК. А вже ТЦК складає інший документ - протокол про вчинення адміністративного правопорушення", - пояснює адвокат.
Після цього:
- керівник ТЦК вирішує, чи накладати на вас штраф;
- цю постанову можна оскаржити в суді.
РБК-Україна раніше писало, що Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців - тепер її треба буде щороку поновлювати через ТЦК, подаючи довідку з місця роботи. Відстрочка діє лише за умови роботи не менше ніж на 0,75 ставки.
Також ми розповідали, що у Верховній Раді обговорюють можливе підвищення віку, до якого чоловікам дозволять виїзд за кордон - до 23-24 років. Це стосується студентів, які навчаються за кордоном і мають змогу повертатися в Україну, не побоюючись заборони на виїзд.
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