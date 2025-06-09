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Їхав у відпустку - зупинили через мобілізацію: що робити, коли підійшли поліція та ТЦК

Понеділок 09 червня 2025 06:40
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Їхав у відпустку - зупинили через мобілізацію: що робити, коли підійшли поліція та ТЦК Фото: Перевірка документів під час мобілізації (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні дедалі більше чоловіків стикаються з ситуацією, коли перевірки військово-облікових документів застають їх у дорозі - під час відрядження, відпустки чи звичайної поїздки.

Адвокат АО Leshchenko & Partners Данило Трясов у коментарі для РБК-Україна розповів, що робити, якщо вас зупинили поліцейські разом із працівниками ТЦК та як захистити свої права.

Якщо зупинили на дорозі: перше - не панікувати

Адвокат радить завжди бути готовим до такої ситуації. Ідеально - мати заздалегідь укладений договір із адвокатом про надання правової допомоги та чіткий алгоритм дій на випадок зупинки.

"Не панікуйте. Це найголовніше. Якщо ви маєте домовленість з адвокатом, телефонуйте йому одразу", - наголошує Трясов.

Що мають право перевіряти поліцейські

Поліція діє на підставі частини 2 статті 32 Закону "Про Національну поліцію". У період воєнного стану поліцейський може вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред’явити військово-облікові документи разом із документом, що посвідчує особу.

Однак часто трапляється інше: поліцейський зупиняє авто, а далі підходять представники ТЦК і починають вимагати документи. Трясов зазначає, що такі дії - незаконні.

"Співробітники ТЦК не мають самостійного права перевіряти документи. Це може відбуватись лише в присутності поліцейського, який має законне право на перевірку", - зазначає юрист.

Також вимагайте, щоб усі дії поліції та ТЦК фіксувалися на боді-камери. Це дозволить надалі оскаржити неправомірні дії.

Що робити, якщо кажуть, що ви в розшуку

Нерідко ТЦК заявляє, що ви в розшуку, тому вони вас затримають. Адвокат наголошує, що це - маніпуляція. Про це свідчать кілька пунктів:

  • поняття "розшук" є лише в Кримінальному процесуальному кодексі (ст. 281 КПК);
  • особа в розшуку - це підозрюваний, який не з’являється до слідчого;
  • ТЦК не має законного права оголошувати людину в розшук;
  • те саме стосується і "електронного кабінету Резерв+" - він не закріплений законодавчо.

У такій ситуації ви можете:

  • вимагайте надати ухвалу суду про оголошення вас у розшук;
  • запитайте, в рамках якого кримінального провадження ви в розшуку та який маєте процесуальний статус;
  • якщо відповіді немає - наголосіть, що поліція порушує ваші конституційні права.

Що робити, якщо вас затримують

У разі силового затримання без складання протоколу:

  • телефонуйте адвокату;
  • заявляйте усне клопотання про правову допомогу;
  • дзвоніть на 102 - викликайте слідчо-оперативну групу;
  • повідомте, що телефонуєте в ДБР для подання заяви про перевищення повноважень;
  • також можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Протокол - ключовий момент

Поліція не має права доставляти вас до ТЦК без складання протоколу про адміністративне затримання.

"Лише після складання такого протоколу поліція може передати вас ТЦК. А вже ТЦК складає інший документ - протокол про вчинення адміністративного правопорушення", - пояснює адвокат.

Після цього:

  • керівник ТЦК вирішує, чи накладати на вас штраф;
  • цю постанову можна оскаржити в суді.

РБК-Україна раніше писало, що Кабмін змінив порядок надання відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців - тепер її треба буде щороку поновлювати через ТЦК, подаючи довідку з місця роботи. Відстрочка діє лише за умови роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

Також ми розповідали, що у Верховній Раді обговорюють можливе підвищення віку, до якого чоловікам дозволять виїзд за кордон - до 23-24 років. Це стосується студентів, які навчаються за кордоном і мають змогу повертатися в Україну, не побоюючись заборони на виїзд.

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