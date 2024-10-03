Їхав в Умань на Рош га-Шана. На кордоні затримали "туриста" з липовими паспортами

Прикордонники затримали громадянина Ізраїлю, який намагався потрапити в Україну за підробленим паспортом. Чоловік планував зустріти в Умані єврейський Новий рік - Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України "Західний кордон" у Facebook.

Що відомо про долю туриста-нелегала

Прикордонники розповіли, що громадянин Ізраїлю "їхав в Умань на Рош га-Шана з паспортним колажем".

Уточнюється, що в Україну він намагався потрапити за підробленим паспортом, що і виявили прикордонники Мукачівського загону в пункті пропуску "Лужанка".

В Умань чоловік так і не потрапив (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Чоловік мав бажання зустріти Рош га-Шана в Умані та побувати на могилі рабина Нахмана. Під час перевірки пред'явленого ізраїльтянином документа, інспектор прикордонного контролю виявив у ньому заміну фото", - розповіли у прес-службі "Західного кордону".

Одне фото в паспорті поверх іншого (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Уточнюється, що це була "не просто заміна", адже іноземець наклеїв поверх чужого фото своє, яке "він завчасно вирізав по контуру, м'яко кажучи, не рівно".

Підробка виявилась неякісною (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

"Окрім цієї підробки, ізраїльтянин мав із собою ще один липовий паспортний документ із простроченим терміном дії", - додали у ДПСУ.

Насамкінець повідомляється, що українські прикордонники відмовили іноземцю у в'їзді на територію країни.

Допис прес-служби "Західного кордону" (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)