Їх обіцяли Україні. США передадуть Ізраїлю десятки тисяч артснарядів, - NYT

За даними видання, глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже вичерпалися, а виробники щосили намагаються задовольнити попит, тому нібито "будуть компроміси" в поставках для обох воєн.

За словами нинішніх і колишніх представників сфери національної безпеки США та представників Конгресу, здебільшого Україна та Ізраїль ведуть різні види воєн і мають різні можливості й потреби.

Однак обом країнам від США можуть знадобитися, крім артилерійських боєприпасів, ще бомби із системою GPS-навігації та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Одночасна допомога для України та Ізраїля

Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Білий дім просить 105 млрд доларів.

Напередодні Байден у прямому ефірі звернувся до американців. Під час свого виступу він пояснив, чому США повинні підтримувати Україні та Ізраїль.

Варто зазначити, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа у Сенат, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

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