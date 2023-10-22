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Їх обіцяли Україні. США передадуть Ізраїлю десятки тисяч артснарядів, - NYT

Фото: США передадуть Ізраїлю десятки тисяч артснарядів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки передадуть Ізраїлю десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, які обіцяли Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними видання, глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже вичерпалися, а виробники щосили намагаються задовольнити попит, тому нібито "будуть компроміси" в поставках для обох воєн.

За словами нинішніх і колишніх представників сфери національної безпеки США та представників Конгресу, здебільшого Україна та Ізраїль ведуть різні види воєн і мають різні можливості й потреби.

Однак обом країнам від США можуть знадобитися, крім артилерійських боєприпасів, ще бомби із системою GPS-навігації та переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Одночасна допомога для України та Ізраїля

Нагадаємо, 20 жовтня президент США Джо Байден запросив у Конгресу додаткову фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Білий дім просить 105 млрд доларів.

Напередодні Байден у прямому ефірі звернувся до американців. Під час свого виступу він пояснив, чому США повинні підтримувати Україні та Ізраїль.

Варто зазначити, у Конгресі вже знайшлися противники такої ініціативи. Зокрема, дев'ять сенаторів-республіканців надіслали листа у Сенат, в якому закликали виносити на голосування будь-яку допомогу Україні та Ізраїлю окремо.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльВійна Росії проти України