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Интервью

В Йемене вследствие авиаудара погибли 9 человек, в страну отправился посланник ООН

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 19:55
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

ООН опасается, что атака йеменской армии совместно с арабской коалицией повлечет голод и подвергнет опасности миллионы мирных жителей

В Йемене в результате авиаудара, нанесенного суннитской коалицией по йеменской провинции Ходейда, по меньшей мере 9 человек погибли и 11 получили ранения. Посланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс уже отправился на переговоры об этой ситуации с президентом Мансуром Хади, передает Reuters.

Известно, что целью атаки коалиции стал КПП, установленный хуситами в районе деревни Мати в районе аль-Джарахи. Однако ракеты попали не в боевиков, а в автобус с беженцами, ожидавший проверки на КПП.

ООН опасается, что атака йеменской армии правительства Хади совместно с арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией на порт Ходейда вызовет голод и подвергнет опасности миллионы мирных жителей.

"Есть готовое предложение на столе. Мы бы приняли мирную инициативу при условии, что ополченцы покинут западное побережье", - сообщил министр иностранных дел правительства Хади, Халед аль-Ямани.

Хуситы сообщают, что они готовы передать управление портом Организации Объединенных Наций, а Вашингтон убеждает Саудовскую Аравию и ОАЭ принять мирное соглашение. Однако, в прямом эфире на телеканале Al-Masira на прошлой неделе глава хуситов заявил, что повстанцы предложили ООН контроль над портом, однако организация отклонила предложение.

На днях саудовские силы противовоздушной обороны перехватили две ракеты, выпущенные хуситами по Эр-Рияду, обломки от которых разлетелись над жилыми районами. Часть обломков упала возле американской миссии в саудовской столице и в школе в дипломатическом квартале, что привело к пожару на стройплощадке. Саудовские чиновники заявили, что обошлось без жертв.

"Наши ракеты достигнут мест, которых не будет ожидать враг. Чем дольше будет продолжаться агрессия и война, тем мощнее становится наш потенциал для производства баллистических ракет", - заявил представитель хуситов Мохаммед Абдул-Салям.

Отметим, что поддержанные арабской коалицией силы на прошлой неделе захватили аэропорт Ходейда и перешли в наступление вглубь города.

Напомним, в конце мая 2018 года в Йемене в результате ракетного удара по рынку в Марибе погибли пятеро мирных жителей, еще 22 получили ранения.

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Теги публикации: Йемен, авиаудары  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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