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В Йемене в результате атак хуситов погибли 45 человек

Автор: Анна Полисученко

В Йемене в результате атак хуситов погибли 45 человек. Люди погибли в ходе боев между правительственными войсками и хуситами в провинции Эль-Байда, расположенной в центре Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

"Хуситы расширили свою военную кампанию после захвата ключевых районов, находившихся под контролем армии правительства, в провинции Эль-Байда в результате ожесточенных боев", - рассказал агентству анонимный военный источник.

По его информации, за последние сутки в боях погибли около 25 боевиков и более 20 солдат правительственных войск.

Источник добавил, что хуситы продвигаются в соседнюю провинцию Абьян, контролируемую правительством.

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Йемен