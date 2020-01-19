У Ємені загинули 60 осіб при ракетному обстрілі

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Удар нанесли на навчальний військовий табір підтримувані Іраном ополченці

При ракетному обстрілі військового навчального табору в єменському місті Маріб загинули 60 військовослужбовців, десятки людей отримали поранення. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Al Arabiya.

За даними телеканалу, який посилається на власні джерела, атаку почало підтримуване Іраном ополчення хуті. Говориться, що були застосовані балістичні ракети і безпілотники в таборі. Також обстрілом були нанесені удари по мечеті всередині табору в той час, коли солдати молилися.

Тим часом єменська армія при підтримці арабської коаліції продовжувала обстрілювати ділянки ополчення на фронті Нахам, на північний схід від Сани.

"Атака тільки зробить нас стійкими й наполегливими... Закликаємо єменський народ згуртуватися в підтримку законності в країні і єменської армії", - зазначено в заяві Міністерства оборони Ємену.

Нагадаємо, нещодавно Ємен тимчасово позбувся права голосу в Генеральній Асамблеї ООН за несплату внесків до бюджету організації. Крім Ємену такі обмеження прийняті ще проти шести держав-членів ООН - це Ліван, Венесуела, Центральноафриканська Республіка, Гамбія, Лесото, Тонга.