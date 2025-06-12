UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Сильний вітер та дощі: синоптик попередила про негоду на завтра

Фото: в Україні прогнозують дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У п'ятницю, 13 червня, в Україні прогнозують нестійку погоду з дощами, сильним вітром та зниженням температури повітря. Але вже на вихідних погода почне змінюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

"Температуру повітря загалом в Україні атмосфера знизить завтра до +8+14 градусів вночі, вдень таке собі, очікується +15+19 градусів, практично холодяка, хіба що на півдні та південному сході трохи вище", - повідомила Діденко.

За прогнозом, майже в усіх регіонах  очікується сильний вітер північно-західного напрямку зі штормовими поривами до 20 м/с. Така швидкість може суттєво знижувати відчутну температуру.

Синоптик застерегла не залишати автомобілі під старими деревами та самим уникати тривалого перебування поруч із ними.

За її словами, завтра дощі пройдуть у північних, центральних областях та на Харківщині. В інших регіонах - без істотних опадів.

Погода в Києві

У столиці очікується дощ, потужний північно-західний вітер із поривами до 15–20 м/с і всього +16 +18 градусів.

Втім, Діденко обіцяє, що вже з вихідних температура повітря почне поступово зростати. Поки що без спеки, але із поверненням помірного, комфортного літнього тепла.

Вона підкреслила, що завтрашній день - це лише короткий холодний перепочинок, щоб українці ще більше цінували помірно-континентальне літо.

Нагадаємо, в Україні прогнозували різке похолодання, місцями температура знизиться до +10 градусів. Але холод затримається лише на один день.

Раніше повідомлялось, що негода у Києві повалила дерева, затопила вулиці й переходи. Про наслідки сильної зливи з градом - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми писали, що у Києві за три дні червня було оновлено п'ять температурних рекордів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні