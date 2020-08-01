YASNO почав пропонувати клієнтам енергоефективну побутову техніку

Фото: віділення YASNO (yasno.com.ua)

При оформленні замовлення на техніку постачальник YASNO дає гарантію від виробника

YASNO став першим в Україні постачальником електроенергії, який почав пропонувати клієнтам енергоефективну побутову техніку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для YASNO важливо не тільки надавати якісний сервіс з постачання електроенергії, а й допомагати клієнтам бути енергоефективними. Важлива умова для цього - використання економічних побутових приладів. Тому ми пропонуємо клієнтам безпечну та ефективну кліматичну техніку, з якою можна оптимізувати енергоспоживання в будинку, зберігаючи електроенергію і гроші", - сказав директор YASNO в Києві Віктор Мельников.

При оформленні замовлення на техніку постачальник YASNO дає гарантію від виробника і пропонує додаткові опції: покупка в розстрочку або кредит, адресна доставка або безкоштовна доставка на поштове відділення.

Нагадаємо, компанія поставляє електроенергію й енергоефективні рішення для 3,5 млн сімей в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях.

Вже понад 38 тисяч українських сімей користуються енергоефективними наборами від YASNO, які допомагають економити до 50% витрат на електроенергію.

В набори входять двозонний лічильник з послугою установки "під ключ", набір LED-ламп і розумна розетка з таймером, яка дозволяє запрограмувати автоматичне включення електроприладів або включати їх по Wi-Fi.