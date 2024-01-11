Yasno з кінця січня почне відключати електроенергію боржникам

"Перші відключення почнуться десь 29 січня", - заявив він.

Він також зауважив що є два типи попереджень про відключення електроенергії, які можуть отримати боржники.

"Перше - ми називаємо це сповіщення, коли компанія усіма методами, починаючи від СМС, від розсилок у Viber і чатах, закінчуючи дзвінками до людей, сповіщає про те, що є борг, будь ласка, сплатіть", - розповів Коваленко.

Що стосується другого типу - це безпосередньо відключенню споживача.

"Що стосується попередження, як офіційного документа, його розсилають за 10 днів до відключення. Це перша стадія, і у людини є час (сплатити борги, - ред.). І за 5 днів ще мережі надсилають свій лист-попередження. Оці 10 днів - для того, щоб вийти із ситуації й сплатити борг", - зазначив він.

Коваленко зазначив, це не означає, що всі, хто має борги, будуть отримувати сповіщення з 29 січня.

"Ми рейтингуємо боржників від найвищого по сумі боргу. А другий критерій - це глибина боргу. Тобто, є боржники один місяць, і це не є така велика проблема, ми маємо надію, ми комунікуємо з ними. А є борги, які рік і більше", - додав він.

За його словами, відключення відбудеться через 10 днів після отримання першого попередження.

Але для того, щоб уникнути такого сценарію необхідно сплатити борг.

"Це не є велика проблема. Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу", - зазначив він.

У випадку, якщо споживач має велику заборгованість, то в Yasno розглядають і такі випадки. Однак людині все ж варто до компанії та укласти договір розстрочки з індивідуальним графіком за яким людина сплачує.

Рішення про скасування мораторію

Нагадаємо, Кабмін наприкінці грудня скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Згідно з постановою, мораторій на відключення від послуг, нарахування пені та стягнення заборгованості продовжить діяти тільки для на територіях, на яких ведуться бойові дії та тимчасово окупованих РФ, відповідно до переліку Мінреінтеграції.

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