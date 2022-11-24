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"Яндекс" домагається схвалення Путіна на реструктуризацію, - FT

Фото: Яндекс просить Путіна про реструктуризацію (citydog.by)
Автор: Олександр Білоус

Російський інтернет-гігант Yandex NV запитує схвалення президента Володимира Путіна на продаж своїх операцій у країні та виділення своїх основних міжнародних проектів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За даними джерел видання, компанія неофіційно заручилася підтримкою колишнього міністра фінансів Олексія Кудріна, щоб домогтися принципового схвалення Путіним плану реструктуризації.

Якщо Путін дасть свою остаточну згоду на їхній зустрічі, Кудрін, як очікується, залишить свою нинішню посаду голови Рахункової палати і обійме керівну посаду в "Яндексі".

Зміни призведуть до того, що голландська холдингова компанія "Яндекса" піде з російського ринку, продавши свій бізнес, за винятком міжнародних напрямків чотирьох ключових підрозділів.

Часто званий російським Google, "Яндекс", як і багато російських компаній, пережив неспокійні кілька місяців після того, як зіткнувся із зростаючою ізоляцією Москви після вторгнення в Україну.

У серпні контрольована державою компанія ВКонтакте, яка має тісні зв'язки з Путіним, купила стрічку новин і домашню сторінку Яндекса. Натомість Яндекс придбав у ВКонтакте компанію з доставки їжі Delivery Club, щоб зосередитися на інших напрямках бізнесу, таких як доставка їжі та таксі.

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