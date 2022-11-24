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"Яндекс" добивается одобрения Путина на реструктуризацию, - FT

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Москва, Четверг 24 ноября 2022 09:29
"Яндекс" добивается одобрения Путина на реструктуризацию, - FT Фото: Яндекс просит Путина о реструктуризации (citydog.by)
Автор: Александр Белоус

Российский интернет-гигант Yandex NV запрашивает одобрение президента Владимира Путина на продажу своих операций в стране и выделение своих основных международных проектов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, компания неофициально заручилась поддержкой бывшего министра финансов Алексея Кудрина, чтобы добиться принципиального одобрения Путиным плана реструктуризации

Если Путин даст свое окончательное согласие на их встрече, Кудрин, как ожидается, оставит свою нынешнюю должность главы Счетной палаты, и займет руководящую должность в "Яндексе".

Изменения приведут к тому, что голландская холдинговая компания "Яндекса" уйдет с российского рынка, продав весь свой бизнес, за исключением международных направлений четырех ключевых подразделений.

Часто называемый российским Google, "Яндекс2, как и многие российские компании, пережил неспокойные несколько месяцев после того, как столкнулся с растущей изоляцией Москвы после вторжения в Украину.

В августе контролируемая государством компания ВКонтакте, имеющая тесные связи с Путиным, купила новостную ленту и домашнюю страницу "Яндекса". Взамен "Яндекс" приобрел у ВКонтакте компанию по доставке еды Delivery Club, чтобы сосредоточиться на других направлениях бизнеса, таких как доставка еды и такси.

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