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"Яма стала еще глубже": посол заявил об ухудшении отношений России и США

Новина українською → Москва, Воскресенье 21 февраля 2021 13:28
"Яма стала еще глубже": посол заявил об ухудшении отношений России и США Фото: Джон Салливан (usembassy.gov/ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Из-за вмешательства в события в Беларуси и дела российского оппозиционера Алексея Навального отношения США и России ухудшились. Они за последние годы не стали лучшими.

Об этом посол США в РФ Джон Салливан заявил в интервью изданию "Настоящее время".

Его предшественник встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым и говорил о необходимости улучшения отношений. Однако, по словам нового посла, "с 2017-го эта яма стала еще глубже".

"В этих отношениях появились новые проблемы... Речь идет о деле оппозиционера Алексея Навального, или о вмешательстве в выборы, о ситуации в Беларуси - это постоянные проблемы, которых так и не решили. Поэтому ситуация не улучшилась", - сказал он.

Отметим, отношения США и РФ испортились после захвата Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины.

Напомним, глава Пентагона пообещал поддержку Украине в защите от российской агрессии.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что новая администрация США будет более активной в вопросах Украины.

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