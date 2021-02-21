"Яма стала ще глибшою": посол заявив про погіршення відносин Росії та США

Через втручання у події в Білорусі та справу російського опозиціонера Олексія Навального відносини США та Росії погіршились. Вони за останні роки не стали кращими.

Його попередник зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним та головою МЗС РФ Сергієм Лавровим і говорив про необхідність покращення відносин. Втім, за словами нового посла, "з 2017-го ця яма стала ще глибшою".

"У цих відносинах з'явилися нові проблеми... Ідеться про справу опозиціонера Олексія Навального, чи про втручання у вибори, чи про ситуацію в Білорусі - це постійні проблеми, яких так і не вирішили. Тож ситуація не покращала", - сказав він.

Зазначимо, відносини США та РФ зіпсувалися після захоплення Криму і початку війни на Донбасі у 2014 році. Зокрема, Вашингтон ввів і періодично розширював санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України.