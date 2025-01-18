"Якийсь сюр". Росіяни відправляють в "розвідку" бійців на милицях, - ЦПД

В мережі активно ширили відео того, як російські окупаційні війська відправляють в атаку поранених бійців на милицях. Коваленко зауважив, що таким чином противник намагається виявити вогневі позиції Сил оборони.

На відео можна побачити, як російський окупант на милицях рухається полем.

"Якийсь сюр. Русня на милицях йде полем і гине", - прокоментував кадри Коваленко.

Він також пояснив, з якою метою росіяни відправляють поранених у бій.

"Таких інвалідів росіяни використовують для спроб виявлення вогневих позицій Сил оборони, а також є ще випадки, коли поранених вже списали, а вони вижили, тому їм дають ось такі останні завдання", - сказав керівник ЦПД.