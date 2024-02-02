"Який матч ти провів!": Лунін отримав похвалу з вуст президента "Реала"

Українець вийшов у старті "вершкових" і провів повний матч. Королівський клуб здобув упевнену перемогу (2:0) – голкіпер залишив ворота сухими, а попереду дубль оформив Хоселу.

Лунін не мав багато роботи, але в небезпечних моментах був на висоті. Він виконав 2 сейви. Зокрема, за просунутою статистикою українець фактично ліквідував стовідсотковий гольовий момент. Коефіцієнт попереджених голів склав 1.01.

Після фінального свистка до роздягальні "Реала" на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес" завітав президент "вершкових". Перес подякував мадридцям за важливу перемогу, що повернула лідерство в Ла Лізі. Окремо він відзначив Луніна.

"Який матч ти провів! Дуже добре", – не стримував емоцій від виступу українського кіпера функціонер.

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Провів за "Реал" загалом 31 матч у всіх турнірах, 10 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і два Суперкубка Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.