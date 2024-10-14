"Яка подорож!". Костюк офіційно завершила сезон-2024

22-річна українка підсумувала змагальний рік спеціальним дописом в соцмережі з найкумеднішими та найуспішнішими моментами 2024-го. Національна лідерка в тенісі завчасно пішла у відпустку.

"POV: ти живеш власне найкраще життя. Сезон-2024 – частина історії. Яка подорож! Реальність: це щасливий ролик. Було багато важких і складних моментів, а також щасливих, але ми не хотіли би, щоби було по-іншому", – написала Костюк.

Останнім для першої ракетки України турніром цьогоріч став Wuhan Open. У сумнозвісному китайському місті вона здолала два раунди, а в 1/8 фіналу поступилася Корі Гауфф. Американка перемогла в двох сетах (6:4, 6:1).

Марта Костюк у сезоні-2024

Загалом провела 54 поєдинки в усіх турнірах, у яких здобула 34 перемоги. Найбільше – на "харді" (24 матчі, 12 перемог). У червні стала першою ракеткою України, обійшовши найтитулованішу співвітчизницю в історії Еліну Світоліну.

На Australian Open і Олімпіаді в Парижі дійшла до чвертьфіналів, а на Вімблдонському турнірі та Відкритому чемпіонаті США пробилася в 3-ті раунди змагань. Програла одиночні фінали в американському Сан-Дієго та німецькому Штутгарті. У парному розряді "Ролан Гарроса" вилетіла в півфіналі.

У свіжій версії рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) посідає 17-те місце. Цей результат залишається найвищим досягненням у кар'єрі уродженки Києва.