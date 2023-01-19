"Як він сміє": США та Ізраїль різко розкритикували Лаврова за слова про росіян і Голокост

Реакція Білого дому

"Як він (Лавров - ред.) сміє порівнювати щось із Голокостом! Що-небудь, не кажучи вже про війну, яку вони розв'язали!" - заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Він акцентував, слова російського міністра настільки абсурдні, що "на це не варто реагувати". Кірбі також підкреслив, відколи Росія вторглася в Україну, спочатку в 2014 році, потім, набагато масштабніше, на початку 2022 року, заяви про те, що росіяни "є жертвами", виглядають абсолютно безглуздо.

"Сьогодні і з самого початку Путін намагається уявити ситуацію, як те, що Росії-матінці загрожують. Це брехня", - заявив Кірбі.

Також він назвав заяву Лаврова "маячнею" та "безглуздістю".

Як відповів Ізраїль

Також з відповіддю не забарилася й ізраїльська сторона. В МЗС Ізраїлю рішуче засудив заяву Лаврова та звинуватили в спотворюванні історії.

"Будь-яке порівняння чи зіставлення поточних подій з гітлерівським планом остаточного рішення щодо винищення єврейського народу спотворює історичну правду, опоганює пам'ять загиблих і тих, хто вижив, і має бути рішуче відкинуто", - зазначили в ізраїльському МЗС.

Нагадаємо, що вчора глава МЗС РФ Сергій Лавров видав цинічну заяву, він порівняв росіян з євреями часів Голокосту, а допомогу українцям з боку США та їх союзників він порівняв з Гітлером.

Додамо, що українська сторона вже відповіла на слова Лаврова. Так, а МЗС зазначили, видавання себе за "жертву" не допоможе російському міністру уникнути покарання за злочини проти нашої країни.

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