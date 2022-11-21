"Як ніколи знаємо ціну своєї свободи". Кличко привітав українців з Днем гідності та свободи

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців з Днем гідності та свободи. Він зазначив, що сьогодні ми як ніколи знаємо ціну своєї свободи і своєї гідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення мера Києва Віталія Кличка до Дня гідності та свободи.

"Сьогодні ми як ніколи знаємо ціну своєї свободи і своєї гідності. Українці вразили світ і піднявшись на революції 2004 та 2013 років. І відважно даючи відсіч сьогодні російським варварам, що прийшли на нашу землю. Ми довели, що не боїмося і не скоримося. Що, об’єднавшись заради високої мети, заради принципів і цінностей, ми завжди перемагаємо", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що Росія не врахувала волелюбності українців, коли розв’язала повномасштабну війну.

"Дух українців, волелюбність та згуртованість не залишають шансів прагненням скаженого агресора. Ми любимо свою країну і боремося за неї. І ми переможемо! Пам’ятаємо і шануємо своїх героїв, підтримуємо своїх захисників. Віримо в успішне і європейське майбутнє нашої держави", - наголосив Кличко.