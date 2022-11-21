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"Как никогда не знаем цену своей свободы". Кличко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы

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Понедельник 21 ноября 2022 13:21
"Как никогда не знаем цену своей свободы". Кличко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем достоинства и свободы. Он отметил, что сегодня мы как никогда знаем цену своей свободе и достоинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение мэра Киева Виталия Кличко ко Дню достоинства и свободы.

"Сегодня мы как никогда знаем цену своей свободы и своего достоинства. Украинцы поразили мир и поднявшись на революции 2004 и 2013 годов. И смело давая отпор сегодня пришедшим на нашу землю российским варварам. Мы доказали, что не боимся и не покоримся. Что , объединившись ради высоких целей, ради принципов и ценностей, мы всегда побеждаем", - заявил Кличко.

Он также отметил, что Россия не учла свободолюбия украинцев, развязав полномасштабную войну.

"Дух украинцев, свободолюбие и сплоченность не оставляют шансов стремлением бешеного агрессора. Мы любим свою страну и боремся за нее. И мы победим! Помним и чтим своих героев, поддерживаем своих защитников. Верим в успешное и европейское будущее нашего государства", - подчеркнул Кличко.

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Виталий Кличко День Достоинства и Свободы
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