"Яхта Путіна" вирушила до Арктики через загрозу атаки українських дронів, - The Telegraph

За даними морської розвідки та супутникових знімків, 82-метрове судно рухається вздовж узбережжя Норвегії, прямуючи найближчими днями до російського порту в Мурманську (фактично в Арктику).

Судно вкрите антидроновою сіткою і рухається у супроводі двох російських військово-морських кораблів. Зокрема, за кораблем стежать есмінець класу I "Сєвероморськ", а також російський рятувально-патрульний корабель "Воєвода" з водотоннажністю 7500 тонн.

За даними високопоставленого джерела в НАТО, конвой перебуває під наглядом Альянсу, а патрульні кораблі ВМС Німеччини та Данії супроводжували судна під час плавання Балтійським морем.

Що відомо про яхту

Згідно з документами уряду США, Путін здійснив на цій яхті безліч поїздок, у тому числі подорож Чорним морем у 2021 році з лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Це судно обладнане басейнами з морською та прісною водою, вертолітним майданчиком, тренажерним залом та захищеними системами зв'язку для державних органів.

За 17 днів до початку повномасштабної війни РФ проти України, яхту було переведено з верфі Blohm & Voss у Гамбурзі (Німеччина), до російського Калінінграда. Через 4 місяці США включили судно до санкцій, змусивши яхту змінити назву в "Косатку" (кит-вбивця).

Це судно ховалося до минулого тижня і тиждень тому вперше за 4 роки знову з'явилося на публіці.

Система автоматичної ідентифікації передала інформацію про його переміщення через Датську протоку, після чого зв'язок перервався під час входу до Північного моря у понеділок.

При цьому супроводжуюче судно "Воєвода" продовжувало передавати дані про своє місцезнаходження, рухаючись на північ повз норвезьке узбережжя. За даними The Telegraph, конвой слідує курсом повз північне місто Тромсе перед остаточною швартовкою в Мурманську.

Чому Путін переправив яхту

Видання зазначає, що всього тиждень тому українські дрони завдали удару по стратегічно важливій російській військово-морській базі Кронштадт на острові Котлін. Це приблизно за 19 км на схід від Пітера.

Атака у Фінській затоці вразила один із небагатьох сучасних військових кораблів Москви, РФС "Бойки", що наочно показало вразливість флоту РФ далеко від лінії фронту в Україні.

Згідно з супутниковими знімками, після українських атак військово-морська база в Кронштадті виявилася надзвичайно порожньою. Буквально рік тому, на знімках від червня 2025 року, там було щонайменше на 9 суден більше, ніж на знімках цієї середи.

У листопаді аналогічну атаку було завдано по фрегатам "Гепард", "Татарстан" та "Дагестан", які належать Кремлю. Також були атаковані невеликі ракетні кораблі, що знаходяться в Каспійському морі, майже за 1000 миль від України.

"Усвідомивши, що російська система ППО не змогла запобігти недавнім ударам, Путін переводить свої найбільш цінні активи з Прибалтики назад у безпечні місця", - резюмували у виданні.