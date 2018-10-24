Yahoo выплатит 50 млн долларов пострадавшим от хакерской атаки

Фото: Yahoo (SiliconBeat)

В 2013 году взломщики получили данные пользователей Yahoo, включая пароли и даты рождения

Американская компания Yahoo согласилась выплатить 50 млн долларов для 200 млн пользователей, которые пострадали при хакерской атаке на почтовый сервис фирмы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.



Также компания предоставит клиентам два года бесплатного пользования сервисом по защите платежных данных AllClear. Эти положения изложены в проекте мирового соглашения, которые направлены на рассмотрение в суд в Сан-Хосе, слушание пройдет 29 ноября.



В 2013 году взломщики получили данные пользователей Yahoo, включая пароли и даты рождения. В компании признали факт взлома только в декабре 2016 года.



Летом 2017 года телекоммуникационная компания Verizon приобрела Yahoo, из-за хакерской атаки сумма сделки составила 4,48 млрд долларов, на 350 млн долларов меньше первоначальной. Согласно сделке, компании разделят ответственность за претензии пользователей в связи с кибератакой.

Отметим, ранее сообщалось, что гражданин Канады и Казахстана Карим Баратов, которого обвиняют во взломе серверов Yahoo, признался, что работал на силовые структуры Российской Федерации.