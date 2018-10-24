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Yahoo виплатить 50 млн доларів постраждалим від хакерської атаки

Новини » Суспільство    24.10.2018 - 19:46
Фото: Yahoo (SiliconBeat)
Фото: Yahoo (SiliconBeat)

У 2013 році зловмисники отримали дані користувачів Yahoo, включаючи паролі і дати народження

Американська компанія Yahoo погодилася виплатити 50 млн доларів для 200 млн користувачів, які постраждали при хакерській атаці на поштовий сервіс фірми. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Також компанія надасть клієнтам два роки безкоштовного користування сервісом щодо захисту платіжних даних AllClear. Ці положення викладені у проекті мирової угоди, які направлені на розгляд до суду в Сан-Хосе, слухання пройде 29 листопада.

У 2013 році зловмисники отримали дані користувачів Yahoo, включаючи паролі та дати народження. У компанії визнали факт злому тільки в грудні 2016 року.

Влітку 2017 року телекомунікаційна компанія Verizon придбала Yahoo, через хакерську атаку сума угоди склала 4,48 млрд доларів, на 350 млн доларів менше початкової. Згідно угоді, компанії розділять відповідальність за претензії користувачів у зв'язку з кібератакою.

Зазначимо, раніше повідомлялось, що громадянин Канади і Казахстану Карім Баратов, якого звинувачують у зломі серверів Yahoo, зізнався, що працював на силові структури Російської Федерації.

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