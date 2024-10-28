"Я би на це не звертав уваги". Суркіс оцінив виступ "Динамо" в Лізі Європи

У коментарі після нічиєї (1:1) в українському Класичному з донецьким "Шахтарем" президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, зокрема, висловився щодо результатів команди в Лізі Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Кияни стартували в основному турнірі з трьох поразок поспіль, до того ж, не зуміли жодного разу вразити ворота суперників. Втім, і в цих невтішних результатах можна побачити позитивну динаміку. "Динамо" почало з 0:3 від "Лаціо", потім були – 0:2 від "Хоффенхайма" і лише мінімальна поразка (0:1) від "Роми".

"Я би на це не звертав уваги, – відкинув натяки на позитив Суркіс. – Ми повинні сконцентруватися. У нас є матчі, в яких ми повинні вигравати. Треба грати на результат і здобувати очки не тільки до клубної скарбнички, а й задля рейтингу України".

Президент клубу підкреслив, що футболістам потрібно грати з першої до останньої хвилини. А в команді є виконавці, які можуть один одного замінити.

"Сподіваюся, що в єврокубках ми теж налагодимо наші справи", – резюмував він.

"Динамо" в Лізі Європи 2024/25

Кияни – не єдина команда, яка після трьох стартових турів не має залікових балів. Такий же невдалий початок вийшов у ізраїльського "Маккабі" з Тель-Авіва та азербайджанського "Карабаха". Останній має гіршу різницю м'ячів ніж "Динамо", тому саме він замикає турнірну таблицю з 36-ти учасників.

"Біло-сині" наразі на передостанній, 35-й сходинці. На віце-чемпіона України чекають ще п'ять поєдинків, у яких можна виправити турнірну ситуацію.

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