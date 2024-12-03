"Я тобі око виколю": у Полтавському ТЦК прокоментували скандал зі своїм співробітником

Конфлікт почався через незгоду чоловіка з висновком ВЛК про його придатність до військової служби. Він посилався на проблеми із зором (короткозорість "мінус" 6 діоптрій) і наполягав на перегляді рішення. Проте, згідно з наказом №402 Міністерства оборони України, такі показники не є підставою для визнання людини непридатною до служби.

У ТЦК зазначають, що військовозобов’язаний перешкоджав роботі комісії та вступив у конфронтацію з її представниками, що, ймовірно, стало причиною емоційної реакції співробітника. Військовий спробував заспокоїти чоловіка, але вдався до ненормативної лексики, що суперечить вимогам статті 49 Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Керівництво ТЦК засудило таку поведінку військовослужбовця, наголошуючи, що представники Збройних Сил України мають дотримуватися високої культури спілкування та поваги до гідності інших. Водночас у центрі зауважують, що громадяни нерідко провокують військових на подібні дії.

Наразі за цим фактом розпочато службове розслідування, яке має встановити всі обставини інциденту. У ТЦК підкреслили, що поширене у соцмережах відео не демонструє всього контексту подій.