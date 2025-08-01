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"Я кричала, але відповіді не було". Напарниця Дальмаєр по сходженню розкрила деталі загибелі олімпійської чемпіонки

Фото: Лаура Дальмаєр (instagram.com/laura_dahlmeier)
Автор: Андрій Костенко

Німецька альпіністка та колишня біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула під час сходження на вершину Лайла-Пік у Пакистані. Про обставини трагедії розповіла її напарниця по сходженню Маріна Краус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

В Лауру влучив величезний камінь

За словами Краус, фатальний випадок стався на висоті близько 5700 метрів - ще до досягнення вершини. Жінки вирішили повернутися, коли погодні умови почали стрімко погіршуватись: сніг став м'якшим, підвищився ризик каменепаду.

"Я бачила, як у Лауру влучив величезний камінь. Її відкинуло на скелю. Вона більше не рухалась. Я кричала до неї, але відповіді не було", - розповіла Краус.

Вона наголосила, що не могла дістатися до подруги без загрози для власного життя, тому після спроб зв'язатися з рятувальниками була змушена почати спуск.

"Якби ми вийшли на маршрут хоча б на пів години раніше - все могло би бути інакше", - додала альпіністка.

У гірській експедиції Дальмаєр та Краус рухалися у стилі "альпійського сходження" - без сторонньої допомоги, важкого таборного спорядження та попередньої підготовки маршруту.

Умови залишаються небезпечними

Дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Лаура Дальмаєр загинула 28 липня, підкоряючи вершину Лайла-Пік у Пакистані. Її життя обірвалося внаслідок каменепаду на висоті близько 5700 метрів.

31-річна спортсменка була сертифікованим гірським та лижним гідом, а також досвідченою альпіністкою.

Тіло Лаури поки що не вдалося евакуювати - умови на місці залишаються небезпечними.

Американський альпініст Джексон Марвел, який брав участь у рятувальній операції, наголосив: "Альпінізм - це завжди ризик. Ми сподіваємося, що трагедій не буде, але вони трапляються - навіть із найкращими з нас".

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