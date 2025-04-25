"Я - не інопланетянка": Костюк висловилась про стиль і правила у тенісі

Марта Костюк - про моду, свободу і впевненість

"Є такий відомий вислів: "Це ви носите одяг, а не він вас", - наголосила спортсменка.

Вона переконана, що кожен має право на самовираження через зовнішній вигляд, і що стиль - це спосіб підкреслити індивідуальність.

Костюк вважає, що для неї завжди було важливо мати гарний вигляд як на корті, так і поза ним. Вона зізнається, що мода для неї - не просто про одяг, а про відчуття впевненості та свободи.

"Краса моди полягає в тому, що можна змінюватися і рости, немає жодних обмежень щодо того, що носити і як. У тебе є так багато свободи", - розмірковує Марта.

Костюк - про обмеження у тенісі

Попри це, тенісистка зазначає, що в тенісі все ще зберігається певна консервативність у дизайні одягу для виступів.

"Теніс досі досить обмежений у фасонах і дизайні. Поза кортом існує набагато більше свободи, і я з радістю занурюся в це більше", - каже вона.

Особливу увагу Костюк звертає на реакцію оточення, коли вона з'являється на змаганнях у тренчі, джинсах, на підборах і в сонячних окулярах. За її словами, на неї дивляться так, ніби вона з іншої планети.

"Бачите, яка проблема у нас є в тенісі. Коли я йду в цьому вбранні - тренч, джинси, підбори, сонячні окуляри - всі на мене дивляться, наче я інопланетянка. І це проблема, нам треба це змінити", - ділиться вона.

На її думку, кожна тенісистка повинна мати можливість виглядати красиво і почуватися впевнено.

"Я хочу, щоб кожна дівчина могла так пройтися перед тренуванням. Щоб вони мали кращий вигляд, і почувалися краще на початку дня", - підсумовує тенісистка.