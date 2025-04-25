"Я - не инопланетянка": Костюк высказалась о стиле и правилах в теннисе

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими мыслями о личном стиле, роли моды в ее жизни и ограничениях, которые все еще существуют в теннисе.

Марта Костюк - о моде, свободе и уверенности

"Есть такое известное выражение: "Это вы носите одежду, а не она вас", - подчеркнула спортсменка.

Она убеждена, что каждый имеет право на самовыражение через внешний вид, и что стиль - это способ подчеркнуть индивидуальность.

Костюк считает, что для нее всегда было важно хорошо выглядеть как на корте, так и вне его. Она признаётся, что мода для неё - не просто об одежде, а об ощущении уверенности и свободы.

"Прелесть моды заключается в том, что можно меняться и расти, нет никаких ограничений в том, что носить и как. У тебя есть так много свободы", - рассуждает Марта.

Костюк - об ограничениях в теннисе

Несмотря на это, теннисистка отмечает, что в теннисе все еще сохраняется определенная консервативность в дизайне одежды для выступлений.

"Теннис до сих пор достаточно ограничен в фасонах и дизайне. Вне корта существует гораздо больше свободы, и я с радостью погружаюсь в это", - говорит она.

Особое внимание Костюк обращает на реакцию окружающих, когда она появляется на соревнованиях в тренче, джинсах, на каблуках и в солнечных очках. По ее словам, на нее смотрят так, будто она с другой планеты.

"Видите, какая проблема у нас есть в теннисе. Когда я иду в этом наряде - тренч, джинсы, каблуки, солнечные очки - все на меня смотрят, как будто я инопланетянка. И это проблема, нам надо это изменить", - делится она.

По её мнению, каждая теннисистка должна иметь возможность выглядеть красиво и чувствовать себя уверенно.

"Я хочу, чтобы каждая девушка могла так пройтись перед тренировкой. Чтобы они выглядели лучше, и чувствовали себя лучше в начале дня", - заключает теннисистка.