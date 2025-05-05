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"Я був першим". Трамп зробив гучну заяву про підрив "Північних потоків"

Вашингтон, Понеділок 05 травня 2025 22:05
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"Я був першим". Трамп зробив гучну заяву про підрив "Північних потоків" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що багато хто знає винуватця підриву "Північних потоків". Але він завадив проекту першим.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

Один із журналістів поцікавився у Трампа, чи проведе він офіційне розслідування підриву "Північних потоків".

У відповідь президент запевнив, що якби він "запитав певних людей", то дізнався б винуватця, не витрачаючи купу грошей на розслідування.

"Думаю, багато хто вже знає, хто це зробив. Але взагалі-то, це я першим "підірвав" проєкт, тому що не дозволив його побудувати. А коли Байден (експрезидент США Джо Байден - ред.) прийшов, він дав добро на будівництво. Це дуже цікаво", - додав Трамп.

Підрив "Північних потоків"

Нагадаємо, у вересні 2022 року газопроводи "Північний потік" було підірвано. Однією з основних версій залишається саботаж з боку Росії.

Розслідування проводилося кількома країнами, проте встановити, хто саме стоїть за вибухами, так і не вдалося.

У ЗМІ також з'явилася версія про те, що за кілька днів до інциденту в районі проходження газопроводу перебувало судно "Андромеда", орендоване польською компанією. Власниками цієї компанії є два громадянина України.

За непідтвердженими даними, в операції могли брати участь шестеро осіб. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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