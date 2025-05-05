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"Я был первым". Трамп сделал громкое заявление о подрыве "Северных потоков"

Вашингтон, Понедельник 05 мая 2025 22:05
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"Я был первым". Трамп сделал громкое заявление о подрыве "Северных потоков" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп считает, что многие знают виновника подрыва "Северных потоков". Но он помешал проекту первым.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

Один из журналистов поинтересовался у Трампа, проведет ли он официальное расследование подрыва "Северных потоков".

В ответ президент заверил, что если бы он "спросил определенных людей", то узнал виновника, не тратя кучу денег на расследование.

"Думаю, многие уже знают, кто это сделал. Но вообще-то, это я первым "взорвал" проект, потому что не позволил его построить. А когда Байден (экс-президент США Джо Байден - ред.) пришел, он дал добро на строительство. Это очень любопытно", - добавил Трамп.

Подрыв "Северных потоков"

Напомним, в сентябре 2022 года газопроводы "Северный поток" были подорваны. Одной из основных версий остантся саботаж со стороны России.

Расследование проводилось несколькими странами, однако установить, кто именно стоит за взрывами, так и не удалось.

В СМИ также появилась версия о том, что за несколько дней до инцидента в районе прохождения газопровода находилось судно "Андромеда", арендованное польской компанией. Владельцами этой компании являются два гражданина Украины.

По неподтвержденным данным, в операции могли участвовать шесть человек. Официального подтверждения этой информации нет.

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