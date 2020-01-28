Xiaomi закрывает все магазины в Китае из-за вируса

Китайская компания Xiaomi приняла решение о временном закрытии всех офлайн-магазинов в стране в связи со вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщает Gizmochina.

Соответствующее решение было принято компанией с целью проведения работы по профилактике и борьбе с эпидемией вируса нового типа в Китае. Все физические магазины будут закрыты с 28 января по 2 февраля, возобновление работы планируется на 3 февраля.

"Под влиянием эпидемической ситуации, чтобы сотрудничать с правительствами на всех уровнях, чтобы хорошо выполнять работу по профилактике и профилактике эпидемий, всесторонне и активно реагировать на национальную политику и меры, а также на здоровье вашей семьи и друзей вокруг нас мы тщательно решили, что дом Xiaomi по всей стране будет закрыт с 28 января 2020 года до 2 февраля 2020 года. Он возобновит работу 3 февраля 2020 года. В случае изменений будет сообщено отдельно", - сообщили в компании.

При этом онлайн-магазины будут работать в привычном режиме. Продукцию можно будет заказать онлайн через курьерскую доставку.

Напомним, в Китае в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса пневмонии. По состоянию на утро 28 января от нового коронавируса умерли 106 человек. Также всего в Китае подтверждены 4515 случаев заболевания вирусом нового типа.

Также РБК-Украина писало, что американская компания Apple может не запустить вовремя производство бюджетных iPhone из-за китайского коронавируса, который бушует неподалеку от производственных мощностей компании в Китае. Смартфоны должны были начать производить в феврале на китайских фабриках.