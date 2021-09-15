Xiaomi представила линейку новых смартфонов

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro изготовлен из алюминия и стекла Gorilla Glass Victus. Он обладает мощным процессором Snapdragon 888 с дополнительными 8 или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти.

Новый смартфон поддерживает супербыструю 120 Вт зарядку. Таким образом, 5000 мАч батарея полностью заряжается за 17 минут.

В новом смартфоне есть 6,67-дюймовый AMOLED FHD+ экран с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсора 480 Гц. При этом максимальная яркость экрана 1000 нит.

Также смартфон оснащен HDR10+, Dolby Vision, TrueColor, Sunlight Mode 3.0 и Reading Mode 3.0. Также в нем есть боковой биометрический сенсор, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и USB-C.

Основная камера с разрешением 108 Мп (f/1.75) и оптической стабилизацией изображения. А вторая - 8 Мп. Она оснащена ультраширокоугольным модулем 120 градусов и апертурой f/2.2, третья - TeleMacro - 5 Мп, разрешение фронтальной камеры - 16 Мп.

Xiaomi 11T Pro функционирует на базе прошивки MIUI 12.5 и Android 11. Стоимостью устройства составит от 649 до 749 евро в зависимости от объема постоянной и оперативной памяти.

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T более упрощенная версия Pro-смартфона. Он также выполнен из металла и стекла. При этом он обладает процессором Dimensity 1200-Ultra вместо Snapdragon 888. В нем есть 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти. Быстрая зарядка уменьшена со 120 Вт до 67 Вт. Длительность зарядки достигает 36 минут.

Цена Xiaomi 11T 128 ГБ и 256 ГБ составит 499 евро и 549 евро.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite - самый бюджетный смартфон в новой линейке. Он отличается процессором. В нем установлен Snapdragon 778G вместо Snapdragon 780G.

Гаджет оснащен 6,55-дюймовым AMOLED DotDisplay с поддержкой технологии 10-bit TrueColor, Dolby Vision, HDR и HDR 10+ и разрешением 2400×1080 с частотой обновления 90 Гц.

Основная камера в смартфоне тройная: 64 МП основная, 8 МП - широкоугольная и 5 МП - телемакро. Разрешение фронтальной камеры составит 20 Мп, а емкость аккумулятора - 4250 мАч.

Цена Xiaomi 11 Lite 5G NE 6/128 ГБ и 8/128 ГБ составит 369 евро и 399 евро.