Китайская компания Xiaomi начала тестирование оболочки MIUI 13 для своих смартфонов. Сначала новую оболочку протестируют на территории Китая.

Многие элементы MIUI 13 будут полагаться на предыдущую оболочку MIUI 12.5, поэтому у пользователей есть опасения, что новая оболочка унаследует и многочисленные проблемы своей предшественницы.

Например, оболочка MIUI 12.5 принесла смартфону Xiaomi Mi 11 Lite повышенное энергопотребление, перезапуски и проблемы с приложениями. Проблемы наблюдаются и в других смартфонах Xiaomi, которые уже перешли на оболочку MIUI 12.5.

Ожидается, что первым смартфоном, который получит новую оболочку MIUI 13 будет Xiaomi Mi Mix 4. Сроки релиза новой оболочки пока неизвестны.