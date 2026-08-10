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Xiaomi готує Mix Fold 5 і нову HyperOS: витік розкрив головні зміни

14:14 10.08.2026 Пн
2 хв
Масштабний апгрейд запланований вже на осінь
aimg Ольга Завада
Xiaomi Mix Fold 5 покажуть у вересні (фото: Unsplash)

Xiaomi готується до анонсу нового складаного смартфона Mix Fold 5, а також розробляє масштабний редизайн власної операційної системи HyperOS 4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оглядача XZai у Weibo.

Ключові особливості майбутньої новинки

Формат екрана - внутрішній дисплей отримав ширше співвідношення сторін, що робить його зручнішим для багатозадачності та перегляду контенту.

Терміни анонсу - за даними інсайдерів, Xiaomi планує презентувати Mix Fold 5 на початку вересня, за кілька тижнів до виходу нової флагманської серії Xiaomi 18.

Вперше злито вигляд внутрішнього дисплея Xiaomi Mix Fold 5 з співвідношенням сторін 7:5 (скриншот: Weibo)

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Дизайн Liquid Glass та нові можливості HyperOS 4

Разом із фото смартфона у мережу потрапили промо-матеріали нової операційної системи HyperOS 4, яка буде встановлена на Mix Fold 5 з заводу, а згодом стане доступною для інших смартфонів та планшетів бренду.

Фішки майбутньої HyperOS 4 (скриншот: Notebook Check)

Основні зміни в інтерфейсі та функціоналі

Стиль Liquid Glass - візуальне оформлення отримало прозорі елементи, ефекти заломлення світла та напівпрозорі картки у Центрі керування пристроями.

Оновлений робочий стіл - користувачі отримають редизайн екрана блокування, віджети з можливістю групування, кастомізовані розміри папок і розумну сітку для значків.

ШІ-функції - система отримає покращені алгоритми штучного інтелекту. У китайській версії буде інтегрований оновлений асистент Super Xiao AI, тоді як для глобальних версій очікується інтеграція Google Gemini.

Також з'явиться розумна клавіатура з можливістю перекладу та транскрипції тексту, а також ШІ-помічник для нотаток.

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