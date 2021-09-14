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Xiaomi анонсировала смарт-очки с навигацией и телесуфлером

Автор: Валерия Полищук

Компания Xiaomi подготовила к выпуску свои первые умные очки - Smart Glasses. Это первые серийные смарт-очки в линейке китайского бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на xda-developers.

Для формирования изображения в новинке использована технология MicroLED, которая позволила интегрировать необходимые компоненты в дужку очков. Там же размещен четырехъядерный ARM-чип, размер которого - 2,4х2,02 мм - сопоставим с рисовым зерном.

Кроме того, умные очки Xiaomi оснащены двумя микрофонами с формированием луча, динамиками, 5-мегапиксельной камерой, световым индикатором, предупреждающим других, когда камера используется.

При этом Xiaomi позволяет использовать очки для совершения голосовых вызовов, отображения навигации, а также работает в качестве переводчика текста и изображений в реальном времени.

Для перевода используется встроенная 5-Мп камера, микрофон и переводческий алгоритм, способный преобразовывать звук в текст и переводить его.

Однако компания не сообщила, когда ожидать новинку на рынке, но

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Xiaomi