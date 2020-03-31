WTA может продлить теннисный сезон

Женская теннисная ассоциация (WTA) может продлить нынешний сезон, приостановленный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Организация работает над способами оказания финансовой помощи спортсменкам, которые остались без доходов за выступления.

"Мы бы хотели, чтобы все - особенно самые нуждающиеся - получили компенсацию ожидаемого заработка, но потребность очень высокая, и WTA, к сожалению, не имеет финансовых возможностей для таких выплат", - говорится в заявлении.

При этом организация рассказала, что рассматривает возможность продления 44-недельного сезона на ноябрь и декабрь, чтобы была возможность провести больше турниров.

Напомним, предварительно все соревнования в профессиональном теннисе, в том числе и под эгидой WTA, были приостановлены до 7 июня.

Ранее Федерация тенниса Франции приняла решение перенести турнир "Большего Шлема" Ролан Гаррос в связи с пандемией коронавируса, изначально запланированный в нынешнем году с 25 мая по 7 июня. Теперь турнир пройдет с 20 сентября по 4 октября.