WSJ дізналося про плани Британії відновити випуск гаубиць M777. Їх отримує Україна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

Компанія вже звернула виробництво гаубиць. Однак після того, як зброя показала свою ефективність у ході війни в Україні, ним зацікавилися одразу кілька східноєвропейських країн.

Тепер компанія веде переговори з армією США, якій належить технологія створення зброї, щодо можливості відновлення виробництва M777 для постачання іншим країнам. У разі згоди з боку Пентагону виробнику знадобиться нових постачальників титану та легких компонентів гаубиці.

Сама компанія вважає, що на відновлення виробництва M777 їй знадобиться 30-36 місяців.