ua ru
Нд, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

WSJ дізналося про плани Британії відновити випуск гаубиць M777. Їх отримує Україна

Новость на русском →
Лондон, Неділя 09 жовтня 2022 20:18
WSJ дізналося про плани Британії відновити випуск гаубиць M777. Їх отримує Україна Фото: випуск гаубиць M777 можуть відновити у Британії (facebook.com/MinistryofDefence_UA)
Автор: Константин Широкун

Британська військово-промислова компанія BAE Systems веде переговори з урядом США щодо відновлення виробництва гаубиць M777.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Компанія вже звернула виробництво гаубиць. Однак після того, як зброя показала свою ефективність у ході війни в Україні, ним зацікавилися одразу кілька східноєвропейських країн.

Тепер компанія веде переговори з армією США, якій належить технологія створення зброї, щодо можливості відновлення виробництва M777 для постачання іншим країнам. У разі згоди з боку Пентагону виробнику знадобиться нових постачальників титану та легких компонентів гаубиці.

Сама компанія вважає, що на відновлення виробництва M777 їй знадобиться 30-36 місяців.

Раніше ми писали, що США відправили в Україну нову партію гаубиць M777. Пентагон продовжив постачання озброєння Збройним силам України для протистояння агресії РФ.

Також повідомлялося, що уряд Канади передало ЗСУ понад 20 тисяч снарядів для нових американських гаубиць M777.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Великобританія Вторгнення Росії до України
NEWS
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж
DAILY
"Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Росіяни носили білизну ЗСУ, а, тікаючи, знімали форму". Репортаж зі звільненого Лиману