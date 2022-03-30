UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

World Central Kitchen готова помочь украинским аграриям и привлечь собственные ресурсы, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Организация World Central Kitchen готова помочь украинским аграриям и привлечь собственные ресурсы для пополнения запасов семян, закупки удобрений и агрохимикатов для проведения посевной кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлию Свириденко после встречи с представителями организации.

Эта организация уже работает в Украине в рамках деятельности волонтерской инициативы Chefs For Ukraine, которая обеспечивает готовыми блюдами людей, пострадавших в зоне боевых действий.

"Вместе мы планируем обеспечить продовольствием не только завтра, но и послезавтра, и не только в Украине, но и на Ближнем Востоке и Африке, ведь от успешности посевной в Украине зависит и мировая продовольственная безопасность", - отметила Свириденко.

По ее словам, государство не останется в стороне и также окажет поддержку аграрному бизнесу через механизм беспроцентного кредитования для приобретения техники, семян, удобрений, горюче-смазочных материалов, пополнения оборотных средств и тому подобное.

"Государству и общественному сектору важно объединить усилия для помощи украинским аграриям. Ведь перед ними стоят невиданные до сих пор вызовы - провести посевную в условиях военного положения", - подчеркнула министр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Агропромышленный комплекс