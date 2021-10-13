Wizz Air запустить 26 рейсів з чотирьох міст України
Фото: Wizz Air запустить 26 рейсів з чотирьох міст України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Авіакомпанія Wizz Air планує запустити 26 нових рейсів з чотирьох міст України. Так, після розширення маршрутної мережі у лоукостера буде 117 напрямків з нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.
Зокрема, у 2022 році планується запуск 23 нових рейсів з чотирьох українських аеропортів, а ще 3 напрямки відкриють в грудні 2021 року.
За інформацією авіаперевізника, після запуску нових маршрутів Wizz Air літатиме з України в 22 країни замість теперішніх 18.
Так, рейси з Києва до Парижа, Ейндховен і Брюссель стартують з грудня поточного року, решта - навесні і влітку 2022 року.
Список запланованих рейсів з Києва
- Київ - Париж (Бове) - з 17 грудня 2021 року щопонеділка і п'ятниці;
- Київ-Ейндховен - з 18 грудня, вівторок, субота;
- Київ - Брюссель (Шарлеруа) - з 19 грудня, середа, неділя;
- Київ-Ніцца - з 3 травня 2022 року, вівторок субота;
- Київ-Барселона - з 27 березня, понеділок, середа, п'ятниця, субота; з 1 серпня - щодня;
- Київ-Мадрид - з 3 травня, вівторок, четвер, субота; з 1 липня - понеділок, середа, п'ятниця, неділя;
- Київ-Аліканте - з 2 липня, вівторок, четвер, субота;
- Київ-Малага - з 3 травня, понеділок, п'ятниця; з 3 липня - понеділок, середа, п'ятниця, неділя;
- Київ-Порту - з 1 липня, понеділок, п'ятниця;
- Київ - Пальма-де-Майорка - з 1 серпня, понеділок, п'ятниця;
- Київ-Ханья - з 2 серпня, вівторок, субота;
- Київ - Базель-Мюлуз-Фрайбург - з 1 серпня, понеділок, п'ятниця;
Список запланованих рейсів зі Львова
- Львів-Мадрид - з 27 березня, четвер і неділя;
- Львів-Ейндховен - з 27 березня, четвер і неділя;
- Львів - Париж (Бове) - з 28 березня, понеділок, середа, п'ятниця;
- Львів-Барселона - з 28 березня, понеділок, п'ятниця; з 1 червня - понеділок, середа, п'ятниця;
- Львів-Ніцца - з 1 червня, середа, неділя;
- Львів - Тревізо (Венеція) - з 2 червня, четвер, неділя;
- Львів- Брюссель (Шарлеруа) - з 1 червня, середа, п'ятниця;
- Львів-Афіни - з 4 червня, вівторок, субота;
- Львів-Салоніки - з 2 червня, четвер, неділя.
Список запланованих рейсів з Одеси
- Одеса - Лондон (Лутон) - з 27 березня, четвер і неділя;
- Одеса - Пардубіце (Прага) - з 2 липня, вівторок, субота;
- Одеса-Афіни - з 2 липня, вівторок, субота;
- Харків-Салоніки - з 29 березня, вівторок, субота;
- Харків-Пардубіце - з 2 червня - четвер, неділя.