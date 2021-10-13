ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Wizz Air запустить 26 рейсів з чотирьох міст України

Новость на русском →
Україна, Середа 13 жовтня 2021 12:11
Wizz Air запустить 26 рейсів з чотирьох міст України Фото: Wizz Air запустить 26 рейсів з чотирьох міст України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Авіакомпанія Wizz Air планує запустити 26 нових рейсів з чотирьох міст України. Так, після розширення маршрутної мережі у лоукостера буде 117 напрямків з нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Зокрема, у 2022 році планується запуск 23 нових рейсів з чотирьох українських аеропортів, а ще 3 напрямки відкриють в грудні 2021 року.

За інформацією авіаперевізника, після запуску нових маршрутів Wizz Air літатиме з України в 22 країни замість теперішніх 18.

Так, рейси з Києва до Парижа, Ейндховен і Брюссель стартують з грудня поточного року, решта - навесні і влітку 2022 року.

Список запланованих рейсів з Києва

  • Київ - Париж (Бове) - з 17 грудня 2021 року щопонеділка і п'ятниці;
  • Київ-Ейндховен - з 18 грудня, вівторок, субота;
  • Київ - Брюссель (Шарлеруа) - з 19 грудня, середа, неділя;
  • Київ-Ніцца - з 3 травня 2022 року, вівторок субота;
  • Київ-Барселона - з 27 березня, понеділок, середа, п'ятниця, субота; з 1 серпня - щодня;
  • Київ-Мадрид - з 3 травня, вівторок, четвер, субота; з 1 липня - понеділок, середа, п'ятниця, неділя;
  • Київ-Аліканте - з 2 липня, вівторок, четвер, субота;
  • Київ-Малага - з 3 травня, понеділок, п'ятниця; з 3 липня - понеділок, середа, п'ятниця, неділя;
  • Київ-Порту - з 1 липня, понеділок, п'ятниця;
  • Київ - Пальма-де-Майорка - з 1 серпня, понеділок, п'ятниця;
  • Київ-Ханья - з 2 серпня, вівторок, субота;
  • Київ - Базель-Мюлуз-Фрайбург - з 1 серпня, понеділок, п'ятниця;

Список запланованих рейсів зі Львова

  • Львів-Мадрид - з 27 березня, четвер і неділя;
  • Львів-Ейндховен - з 27 березня, четвер і неділя;
  • Львів - Париж (Бове) - з 28 березня, понеділок, середа, п'ятниця;
  • Львів-Барселона - з 28 березня, понеділок, п'ятниця; з 1 червня - понеділок, середа, п'ятниця;
  • Львів-Ніцца - з 1 червня, середа, неділя;
  • Львів - Тревізо (Венеція) - з 2 червня, четвер, неділя;
  • Львів- Брюссель (Шарлеруа) - з 1 червня, середа, п'ятниця;
  • Львів-Афіни - з 4 червня, вівторок, субота;
  • Львів-Салоніки - з 2 червня, четвер, неділя.

Список запланованих рейсів з Одеси

  • Одеса - Лондон (Лутон) - з 27 березня, четвер і неділя;
  • Одеса - Пардубіце (Прага) - з 2 липня, вівторок, субота;
  • Одеса-Афіни - з 2 липня, вівторок, субота;
  • Харків-Салоніки - з 29 березня, вівторок, субота;
  • Харків-Пардубіце - з 2 червня - четвер, неділя.
Читайте РБК-Україна в Google News
Wizz Air Авіасполучення
NEWS
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
Україна йде на довгі вихідні. Яким буде карантин після свят
DAILY
Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Червоні лінії. Що відбувається у китайській економіці і чому це важливо для України