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Wizz Air возобновляет рейсы из Киева в Будапешт

Автор: Инна Собора

Авиакомпания Wizz Air возобновляет рейсы по маршруту Киев (Жуляны) - Будапешт. Полеты начнутся уже с 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Полеты по этому маршруту будут осуществляться два раза в неделю до конца октября и пять раз в неделю в ноябре.

Граждане Украины, которые путешествуют воздушным транспортом, должны предоставить или отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не позднее, чем за 72 часа до момента въезда), или сертификат о вакцинации.

Для получения более подробной информации об ограничениях на путешествия, авиакомпания советует посещать официальные правительственные вебсайты. Поскольку правила могут меняться, Wizz Air рекомендует пассажирам проверять их перед началом поездки.

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