Wizz Air возобновила авиаперелеты из Эстонии в Украину

Правительство Эстонии разрешило осуществлять авиаперелеты в Украину. На сегодня авиакомпания Wizz Air возобновила рейсы в Киев, Харьков и Львов.

Об этом сообщает ERR.

При этом отмечается, что все прибывающие из Украины в Эстонию должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию.

"Если данные, которые будут опубликованы 31 июля, покажут, что количество заболеваний в Украине на 100 тысяч жителей снова превышает 26, полеты в украинские города снова будут отменены", - заявил руководитель авиационного и морского департамента Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония запретила авиакомпании Wizz Air совершать рейсы между Таллинном и городами Украины до 28 июля.